Litiga con la compagna, la chiude in casa e getta chiavi e telefono dalla finestra: denunciato 28enne

Ha picchiato la compagna e l'ha chiusa in casa dopo un diverbio per futili motivi: lei voleva andare a pranzo dalla madre, lui aveva da ridire. Per questo un 28enne reggiano è stato denunciato dai carabinieri, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona.

Litigando con la compagna, anch'essa 28enne, l'uomo l'ha presa per il collo e l'ha chiusa in casa, gettando le chiavi dalla finestra e lo stesso ha fatto con il cellulare (mentre il telefono di casa è stato scaraventato a terra e distrutto), in modo che non potesse chiamare aiuto. La 28enne però è riuscita a chiamare una vicina, che ha recuperato le chiavi. Sono così intervenuti i carabinieri di Gattatico, che sospettano che gli episodi di violenza possano essere più numerosi, sebbene la donna non abbia mai sporto denuncia prima. La 28enne è stata medicata con una prognosi di 5 giorni.