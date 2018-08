Rapina in banca a Bibbiano. Caccia ai ladri (anche) nel Parmense

Rapina in banca a mano armata a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Questa mattina due persone, parzialmente travisate, hanno fatto irruzione nella filiale Credem di via Venturi, nel comune della Val d’Enza. Uno dei due ha minacciato con un cutter tutti i presenti affinchè tacessero e non lanciassero l’allarme, mentre l’altro si è fatto consegnare i soldi - somma ancora in corso di quantificazione - dalla cassa. Infine, entrambi si sono dileguati a piedi col bottino.

Una volta usciti, l’istituto di credito ha allertato immediatamente il 112 che ha inviato diverse pattuglie. Ma i rapinatori erano già fuggiti. Sono stati momenti di paura per i cinque dipendenti e quattro clienti presenti al momento del colpo: è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza per soccorrere una donna colta da un malore per lo spavento. I carabinieri hanno iniziato una caccia agli uomini in tutta la zona e anche nella limitrofa provincia di Parma. Intanto, la Procura reggiana ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di rapina aggravata.