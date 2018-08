Ladri allo Street food festival ma i carabinieri recuperano la refurtiva

Bancarelle chiuse, il bottino non poteva che essere di birra, coca cole e acqua: furto al Reggio Streeti food Festival nella notte. Refurtiva recuperata poco dopo dai carabinieri nascosta dietro un muretto del cortile di un immobile in disuso. I fatti poco dopo le 2.30 di questa notte quando al 112 dei carabinieri giungeva la richiesta d’intervento dall’addetto al servizio di sicurezza della manifestazione culinaria che notava alcuni sconosciuti darsi alla fuga. Immediata la verifica del furto ai danni delle bancarelle allestite ed al momento chiuse. Sul posto è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Con l'aiuto di una volante della questura si sono messi alla ricerca dei ladri. All'interno del cortile di un immobile disabitato, in via IV novembre, dietro a un muretto, sono stati ritrovati 5 cartoni di bottiglie di birra, 4 contenitori di lattine di coca cola e varie bottiglie di acqua. Refurtiva restituita ai legittimi proprietari. Per la ricerca dei ladri saranno visionate le immagini del sistema di videosorveglianza comunale.