Un tredicenne in bici è stato travolto e ucciso da un’auto guidata da una guardia giurata verso le 15.30 fra Reggio Emilia e Cavriago, in un tratto di strada rettilinea alle spalle della zona industriale di Corte Tegge, in una zona di campagna.

Il ragazzino era in sella alla bicicletta, poco distante dalla sua abitazione, quando, per ragioni al vaglio della Polizia Stradale, è stato investito e sbalzato a diversi metri di distanza da un’utilitaria di servizio della cooperativa Coopservice in uso a un vigilante di 31 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, ma per il tredicenne non c'è stato nulla da fare.

L’auto è stata sottoposta a sequestro, per chiarire i contorni dell’accaduto e indagare sulle cause della tragedia.