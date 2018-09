Nel furgone 67 batterie di emergenza rubate, denunciato

La polizia stradale di Reggio Emilia ha denunciato per ricettazione un 47enne napoletano pluripregiudicato: aveva a bordo del suo furgone 67 batterie di alimentazione di emergenza per gli impianti di telefonia mobile, rubate dagli impianti del territorio reggiano. Il valore complessivo della merce è di oltre 33mila euro.

L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia Stradale di Guastalla a Novellara, nella Bassa), nel pomeriggio di mercoledì, mentre cercava di cambiare una gomma forata del suo veicolo in stato di forte agitazione. E’ così scattata la perquisizione, durante la quale gli agenti hanno scoperto 67 batterie Vodafone, poi risultate rubate dalla zona industriale di Mancasale a Reggio e a Novellara. Ogni batteria ha un valore commerciale di circa 500 euro. All’interno del furgone sono stati ritrovati anche strumenti di effrazione necessari per il taglio di recinzioni o per lo scasso di porte di accesso alle centraline. Le indagini della polizia proseguono per individuare eventuali complici.