Tira fuori la pistola durante una lite. Fermato a Gattatico e denunciato

Durante una lite qualcuno ha tirato fuori una pistola a San Polo d’Enza. E così un 37enne calabrese, residente nel milanese, è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate. L’uomo ha incontrato sabato pomeriggio un commerciante, un 35enne reggiano, che era in ritardo con la consegna della merce. Da qui è nata una discussione e l'acquirente ha aperto il vano portabagagli della sua auto dove stava armeggiando con una pistola.

Pur non avendogliela puntata, il commerciante ha letto il gesto come un atto intimidatorio e ha avvertito il 112. I militari dell’Arma sono così intervenuti bloccando il 37enne a Gattatico, in prossimità del casello autostradale Terre di Canossa che s'immette sulla A1. Intercettata la vettura, l’hanno perquisita e hanno trovato la pistola, una Beretta 92 Sf con munizioni in piombo calibro 4,5 e bomboletta Co2 per ricaricarla dato che era ad aria compressa. Nonostante si tratta di un’arma in libera vendita, è stata sequestrata dai carabinieri e il giovane è stato infine condotto in caserma dov'è stato denunciato.