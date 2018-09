Auto sbanda e finisce contro un albero: muore un 69enne a San Polo d'Enza

Un incidente mortale è avvenuto poco prima delle 21,30 di ieri a Barcaccia, nel comune di San Polo d’Enza. Un 69enne residente a Carpi ha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri di San Polo d’Enza (intervenuti con i colleghi del Nucleo radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti) l’auto Kia Venga guidata dal 69enne stava percorrendo via Prampolini in direzione di San Polo d’Enza quando, giunta all’altezza del civico 26, è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza. L'uomo è stato portato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova ma è poi morto a causa delle ferite riportate nell'incidente. Il corpo è stato posto a disposizione della Procura, che ha aperto un'inchiesta.