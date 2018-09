Tentò di stuprare la figlia di 11 anni: condannato a 4 anni e 8 mesi

Aveva tentato di stuprare la figlioletta di undici anni: per questo un uomo di 45 anni è stato portato in carcere dai carabinieri a Reggio Emilia, dopo che la sua condanna è diventata definitiva.

Tutto era avvenuto il 27 ottobre 2014, l’uomo si trovava da solo all’interno della sua abitazione con la bambina. Soltanto l'intervento di una vicina, allarmata dalle urla della piccola, aveva impedito la violenza. Nel novembre 2017 il padre era poi stato condannato dal tribunale di Reggio Emilia a quattro anni e otto mesi per il reato di tentata violenza sessuale, con la perdita della patria potestà. La sentenza è diventata esecutiva e l’uomo nelle scorse ore è stato accompagnato nell’istituto penitenziario di Reggio Emilia dagli uomini dell’Arma.