Aveva regalato uno smartphone alla moglie ma si trattava di un telefono rubato. Per questo un 40enne reggiano è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Montecchio.

Tracciando il codice Imei (la "carta d'identità" del cellulare) i militari dell'Arma sono risaliti alla persona che lo stava utilizzando: una donna della Val d'Enza. Ignara di tutto, la donna ha consegnato il telefono ai carabinieri, che hanno confermato: si trattava dello smartphone rubato un anno fa a una 50enne di Parma.

Quando i carabinieri hanno chiesto spiegazioni al marito, questi non ha saputo fornire una documentazione che attestasse il lecito acquisto del telefono. Per questo è stato denunciato con l'accusa di ricettazione.