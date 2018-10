Camion tampona e causa un doppio scontro sulla Cispadana: muore un 49enne di Colorno

Un 49enne di Colorno, Cristiano Giordani, ha perso la vita in un pauroso incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sulla Cispadana a Boretto, vicino all’incrocio con via Mascagni. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione del Nucleo radiomobile di Guastalla, che ha proceduto ai rilievi, un autoarticolato condotto da un 54enne della provincia di Verona, mentre percorreva la provinciale in direzione di Brescello– Mantova ha tamponato l'Honda Jazz con alla guida il 49enne. A seguito del tamponamento l'auto è stata sbalzata nella corsia opposta, scontrandosi prima con un autocarro condotto da un 51enne di Gonzaga e poi con una Peugeot 207 condotta da un 41enne di Viadana. Sul posto, tre ambulanze e un’automedica del 118.

nel terribile schianto il 49enne è morto sul colpo, mentre i due conducenti hanno una prognosi tra i 20 ed i 28 giorni. Illeso l'autista dell’autoarticolato la cui posizione è al vaglio in ordine ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e messi a disposizione della procura reggiana, che ha aperto un inchiesta.