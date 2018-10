Un uomo del Parmense ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sulla Cispadana a Boretto, vicino all’incrocio con via Mascagni. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave.

Stando ai primi accertamenti, lo scontro è avvenuto sulla variante della Bassa reggiana e avrebbe coinvolto un camion e tre automobili. Per l’uomo, rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, tre ambulanze e un’automedica del 118. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Guastalla, che indagano sull'accaduto.

