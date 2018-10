Schianto in scooter: muore un 58enne a Reggio

(ANSA) - Un uomo di 58 anni residente in provincia di Reggio Emilia è morto in seguito a un incidente, mentre si trovava in sella al suo scooter. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15,30 sulla via Emilia a Pieve Modolena, alla prima periferia della città

Stando alle prime ricostruzioni, alla base dell’incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato. Sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare.

Per i rilievi e per regolare il traffico, rimasto rallentato per diverso tempo, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Reggio Emilia che dovranno indagare anche sulla dinamica dell’incidente.