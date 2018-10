Mette in giardino 5 arnie rubate nel Mantovano ma la proprietaria le ritrova: anziana denunciata

Un'anziana che vive alla periferia di Brescello aveva posizionato nel giardino di casa cinque arnie, che erano state rubate mesi fa in Lombardia. Ma la proprietaria, che abita nel Mantovano, in maniera del tutto accidentale è passata da quelle parti e ha visto le cassette d’api che all'inizio del 2018 le erano state sottratte.

La donna, una 28enne residente nel Mantovano, ha chiamato i carabinieri di Brescello, che hanno accertato la provenienza furtiva delle 5 cassette d’api. Così è finita nei guai una 75enne, che non ha potuto mostrare alcuna documentazione che attestasse il legittimo possesso delle arnie, né ha voluto riferire in che modo ne sia entrata in possesso. L'anziana di Brescello è stata denunciata per ricettazione. Le arnie sono state restituite alla giovane mantovana.