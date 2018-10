Nasconde il Parmigiano nello zaino ma il trucco non regge: denunciato 28enne reggiano

Dopo essersi aggirato in un supermercato di Sant'Ilario, un 28enne reggiano si è avvicinato alla cassa per pagare alcuni prodotti di valore modico. Nel contempo però ha cercato di portare via, senza pagarle, alcune "punte" di Parmigiano reggiano. Il giovane però è stato bloccato dall'addetto alla vigilanza e denunciato dai carabinieri per furto aggravato.

L'altro pomeriggio, l'uomo - un 28enne che abita a Reggio Emilia e ha precedenti specifici - si è aggirato con fare sospetto all'interno del supermercato. Come hanno poi confermato le immagini della videosorveglianza, il giovane ha nascosto alcuni pezzi di formaggio nello zaino che teneva sulle spalle. Ha finto di voler pagare un modico conto alla cassa ma è stato bloccato subito dopo. Sono stati chiamati i carabinieri. Il giovane ha ammesso di aver cercato di rubare quei pezzi di Parmigiano reggiano. In caserma è stato denunciato per furto aggravato. Le indagini continuano per scoprire se sia responsabile di altri furti simili.