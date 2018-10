Giovane profugo spacciava a domicilio: gambiano denunciato dai carabinieri

Un profugo gambiano 25enne è stato denunciato per spaccio dai carabinieri. Nell'abitazione in cui aveva trovato ospitalità a Gattatico, infatti, spacciava droga ai giovani del paese della Val d'Enza reggiana.

I carabinieri, assieme a un'unità cinofila della polizia provinciale di Reggio, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del giovane profugo. Nelle tasche di un giubbotto custodito in un armadio c'erano due involucri di cellophane con pezzi di hashish per un totale di 20 grammi. Sequestrati anche 8 grammi di marijuana, 83 bustine in cellophane a chiusura ermetica per il confezionamento delle dosi e 155 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il 25enne è stato portato in caserma e denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.