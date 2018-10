Avvicina un passante e gli propone di fare sesso ma è una scusa per rubare il rolex: denunciata 25enne

"Vieni a fare sesso con me". La proposta a un uomo di San Polo d'Enza è arrivata improvvisamente da una giovane che l'aveva fermato per chiedergli un'informazione. In realtà era un trucco per distrarre il passante e rubargli il Rolex. Così una 25enne rumena senza fissa dimora è stata denunciata dai carabinieri.

Nei giorni scorsi l'uomo stava rincasando in bicicletta quando è stato avvicinato da una giovane straniera. Dapprima lei ha chiesto se in zona abitasse un suo amico ma l'uomo chiaramente non ne sapeva nulla. Poi la proposta di fare sesso: uno stratagemma per distrarre la vittima. La donna infatti ha sfilato con forza l'orologio dal braccio del reggiano, fuggendo poi su un'auto guidata da un complice, che stava aspettando poco lontano con il motore acceso.

I carabinieri di San Polo d'Enza, anche grazie ad alcune testimonianze, sono risaliti all'auto usata per la fuga, intestata a un 35enne estraneo ai fatti. La vettura però era stata fermata nel Milanese con a bordo la 25enne, che è stata denunciata per furto aggravato. L'ennesima denuncia, che si somma ad almeno una decina di altri "colpi" in diverse zone d'Italia.