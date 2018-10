Ha dissapori con un giovane e incendia l'auto di sua madre: denunciato 25enne reggiano

Nutriva rancori nei confronti di un giovane e per ritorsione ha dato fuoco all'auto della madre. Ma è stato scoperto dai carabinieri: così un 25enne reggiano, incensurato, è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.

Mercoledì 17 ottobre una Ford Focus è andata a fuoco a Calerno, frazione di Sant'Ilario d'Enza. I carabinieri hanno accertato che il rogo era scaturito da carta igienica imbevuta di liquido infiammabile che qualcuno aveva messo sul parabrezza. La fiancata destra e parte della tappezzeria dell'auto sono state danneggiate dalle fiamme. Le indagini hanno portato i militari a circoscrivere i sospetti alla sfera privata della famiglia e sono risaliti a un 25enne reggiano. Fra le prove raccolte, pezzi di carta igienica trovati sull'auto del sospettato (carta della stessa trama di quella usata per l'incendio). Il giovane ha poi confessato, cercando di giustificarsi: era un ritorsione nei confronti del figlio della proprietaria, verso cui da tempo nutriva rancore. Il 25enne è stato denunciato.