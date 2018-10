Abusi su una bimba di 6 anni: indagato un 30enne amico di famiglia

Violenza sessuale su minore: è l’accusa di cui dovrà rispondere un 30enne, amico di famiglia della bambina di 6 anni della quale avrebbe abusato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta di Reggio, l'inchiesta della Procura è scattata nella primavera scorsa.

I fatti sono avvenuti in città. Ad accorgersi che qualcosa non andava nella piccola è stato il padre, che l’ha portata all’ospedale Santa Maria Nuova: gli esami medici hanno confermato il sospetto di abusi sessuali. A quel punto sono state informate le forze dell’ordine che hanno cominciato a svolgere accertamenti. Il pm ha quindi iscritto nel registro degli indagati un 30enne, abituale frequentatore della famiglia. Il processo è nella fase dell’incidente probatorio, con la bimba che dopo aver seguito un percorso psicologico verrà ascoltata in un’audizione protetta per verificarne l'attendibilità, come l’iter richiede.