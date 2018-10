Scavalca la recinzione e cerca di rubare una bici ma un carabiniere lo blocca "in diretta"

Non ha esitato, in pieno giorno, a scavalcare la recinzione di un'abitazione per rubare una bicicletta da passeggio del valore di 450 euro. Ma non è riuscito nei suoi intenti perché un carabiniere libero dal servizio lo ha notato, bloccandolo "in diretta" mentre cercava di fuggire. Con l’accusa di tentato furto aggravato, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno arrestato un 18enne del paese, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.