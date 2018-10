Appuntamento a Parma per comprare cerchioni e pneumatici rubati via Facebook: denunciata coppia reggiana

Hanno comprato due cerchioni e pneumatici della loro auto rispondendo a un'inserzione su Facebook. Il prezzo era assolutamente concorrenziale: 50 euro l'uno. L'appuntamento per lo scambio è avvenuto alla periferia di Parma. Ma c'era un problema: quei cerchioni a prezzo di saldo erano rubati. E i carabinieri di Castelnovo Sotto hanno denunciato gli acquirenti: un 34enne residente a Campegine e la convivente 48enne.

A fine settembre qualcuno ha rubato i cerchioni della Fiat Punto di una 60enne di Campegine, parcheggiata in strada davanti alla casa della proprietaria. In maniera fortuita i carabinieri di Castelnovo Sotto hanno saputo che il 34enne campeginese era stato visto mentre montava i cerchioni sull'auto della compagna. La coppia è stata convocata in caserma. La descrizione dei cerchioni e degli pneumatici in possesso dei due corrispondeva a quella dei pezzi rubati. La coppia non aveva alcuna ricevuta per l'acquisto e ha ammesso di aver comprato i cerchioni via Facebook, per la cifra di cento euro. Da qui la denuncia per concorso in ricettazione, mentre i pezzi rubati sono stati restituiti alla proprietaria.