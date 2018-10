Il mistero del pitone nei campi: giorni di ricerche ma il serpente non si trova

Un pitone è stato visto nei campi fra Bibbiano e Quattro Castella. Un pitone di circa due metri, secondo le segnalazioni arrivate anche alle forze dell'ordine. "Era vicino a una legnaia", "era nei campi". Per alcuni giorni nel paese della Val d'Enza reggiana sono state effettuate ricerche, con l'intervento dei carabinieri forestali. Il caso ha fatto discutere in zona - è un serpente abbandonato da qualcuno che non sapeva tenerlo in modo corretto? E' una segnalazione poco fondata? E' un serpente locale? - ma il rettile proprio non si trova. Ricerche sospese. Con una rassicurazione: un animale esotico di quel genere non sopravvive alle temperature del nostro autunno, specialmente di notte. E' vero, c'è stata una giornata con punte di 30 gradi, ma poi siamo tornati a livelli più normali. In caso di avvistamenti del genere, comunque, i carabinieri raccomandano di avvisare sempre il 112.

Archivio sito Gazzetta di Parma

2010 - Caccia al pitone a Traversetolo: un esperto mostra i suoi esemplari e spiega come vanno trattati