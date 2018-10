Rubano maschere di Halloween e fanno una rapina: arrestati due giovani, denunciati altri due

Hanno rubato le maschere di Halloween in un negozio di giocattoli, poi a volto coperto hanno fermato un uomo per strada, rapinandolo del portafogli. La polizia ha arrestato due giovani, di 19 e 23 anni, che hanno materialmente messo a segno la rapina e gravati da precedenti specifici in materia, mentre altri due sono stati denunciati.

Tutto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17,45 quando la banda è entrata in un negozio di via Amendola, nella periferia reggiana, sulla via Emilia in direzione Modena. Una volta portate via tre maschere di It il clown, una di un lupo mannaro e un’altra raffigurante il volto del vampiro Nosferatu, si sono diretti in una strada adiacente, aggredendo un uomo che stava attendendo un taxi. Gli hanno sfilato il borsellino condentro 140 euro e le carte di credito. La volante della questura è arrivata tempestivamente, fermando i quattro giovani.