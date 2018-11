Sonia Masini si laurea a Parma: tesi sul tema "Interrogarsi sulle migrazioni" - Video

Sonia Masini si è laureata in Pedagogia all'Università di Parma. All'età di 65 anni, l'ex presidente della Provincia di Reggio Emilia ha presentato una tesi intitolata Interrogarsi sulle migrazioni. Presentando la sua tesi nell'aula C in via D'Azeglio, la Masini ha parlato di integrazione e del ruolo dell'Europa nei problemi di oggi. Voto 108 (la tesi ha avuto il punteggio massimo; relatore Alessandro Bosi, correlatore Daniel Boccaccio).

Nell'intervista rilasciata a Gabriele Balestrazzi, Sonia Masini spiega come e perché è arrivata alla laurea soltanto adesso e sottolinea la passione che ha messo nello studio.