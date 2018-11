Gli propone di fare sesso ma sfila l'orologio alla vittima: denunciata giovane rumena

Un uomo a Reggio Emilia è entrato con l'auto nel cortile e stava richiudendo il cancello quando si è avvicinata una ragazza. All'inizio lei gli ha chiesto un euro. L'uomo gliel'ha dato ma subito dopo è arrivata una proposta inaspettata: "Vieni a fare sesso con me?". In realtà era un pretesto per disorientare l'uomo e sfilargli con forza l'orologio, un Girard Perreguet del valore di 5mila euro. La giovane è fuggita con il bottino, salendo sull'auto di un complice che l'aspettava poco lontano con il motore acceso. E' una tecnica già utilizzata in altri "colpi", anche a Parma e a San Polo d'Enza. Anche grazie ai precedenti i carabinieri sono risaliti a una giovane rumeno senza fissa dimora, che è stata denunciata per furto aggravato. La vittima del furto ha riconosciuto la giovane in foto.