Poco prima delle 2 della scorsa notte due mezzi dei vigili del fuoco di Reggio, i carabinieri di Poviglio e il personale del 118 sono intervenuti in via Molino del Traghettino a Cadelbosco Sopra per un incendio in un casolare. L’incendio è partito dal piano terra, dove ha sede un laboratorio tessile gestito da cinesi. Il fumo si è propagato al piano superiore, dove vivono 8 cinesi. Tutti sono usciti dall'abitazione ma sono ricorsi alle cure mediche per lievi intossicazioni. La casa è stata dichiarata inagibile.