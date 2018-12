In camera da letto teneva marijuana e tutto l'occorrente per lo spaccio: arrestato 18enne

Nella cameretta nascondeva dosi di marjuana pronte allo spaccio, assieme all'occorrente per il confezionamento e la pesatura di sostanze stupefacenti. Ma il 18enne reggiano è stato scoperto dai carabinieri di Gattatico che, assieme a un'unità cinofila della polizia provinciale di Reggio Emilia, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Il 18enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati oltre 40 grammi di marjuana suddivisi in una dozzina di dosi pronte allo spaccio, tre bilancini di precisione, un centinaio di bustine per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.