Merce rubata su prenotazione per il Marocco, sei indagati

Sei componenti di due famiglie di origine marocchina sono indagati per ricettazione di merce di provenienza illecita. La polizia municipale di Reggio Emilia, nell’operazione 'Raid coast to coast’, ha infatti smantellato due presunti nuclei di taccheggiatori professionisti che 'agivano su prenotazionè. La merce sequestrata - per un valore di circa centomila euro - era stata rubata da una quindicina di negozi reggiani, per poi essere trasportata al porto di Genova, con destinazione Tangeri.

Durante le perquisizioni avvenute in cinque abitazioni e nei garage della zona sud ovest di Reggio (Baragalla, Regina Pacis e Villaggio Foscato) sono stati trovati 15 bancali con circa ottomila prodotti: alimentari, vestiti, scarpe, cosmetici, tv; oltre a una valigetta con settemila euro in contanti e uno strumento per disattivare i sistemi di antitaccheggio.

Iscritti sul registro degli indagati quattro donne e due uomini di età compresa fra i 32 e i 68 anni, tutti marocchini residenti a Reggio Emilia; tra loro, anche un imprenditore. Tra la merce sequestrata ci sono anche 600 confezioni di caffè, 496 di tonno in scatola, 122 vasi di Nutella da un chilo e 70 bottiglie di olio d’oliva. Dopo le indagini, ai legittimi proprietari è già stata restituita merce per un valore di 61mila euro.