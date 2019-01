Le offre un passaggio, poi la porta in un appartamento e la violenta: arrestato 45enne

Prima si è offerto di darle un passaggio, poi l’ha violentata. Con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata i carabinieri di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) hanno identificato e arrestato il presunto autore di un episodio di brutale violenza avvenuto nel Reggiano a settembre.

Il gip del tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un nordafricano 45enne residente nella bassa reggiana, finito ora in carcere.

La vittima è una ragazza reggiana poco più che ventenne, che aveva trascorso la serata in un ristorante con degli amici e poi insieme a loro si era spostata in un bar. Lei voleva tornare a casa, mentre gli amici erano diretti in discoteca. Così la ragazza ha accettato un passaggio dal 45enne, che conosceva di vista, in quanto cliente abituale del bar. Salita in macchina, nonostante le sue rimostranze, sarebbe stata costretta a soste in altri bar, poi l’uomo l’avrebbe portata in un appartamento, dove - secondo le accuse - l'ha spogliata e stuprata. Dopo la violenza, la ragazza è stata riportata nel bar. Lì sono arrivati i genitori che l’hanno accompagnata dai carabinieri di Bagnolo e poi all’ospedale. Dopo le indagini si è arrivati a individuare l'uomo, arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale aggravata.