Scende per aprire il cancello, l'auto si muove e la schiaccia: 55enne grave al Maggiore

Una 55enne residente a Varese ma domiciliata a Monchio delle Olle (Canossa) è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Ieri sera la donna ha parcheggiato la sua auto ed è scesa per aprire il cancello dell'abitazione. Il veicolo però si è mosso e, complice la pendenza della strada, ha schiacciato la 55enne, ora ricoverata al Maggiore in prognosi riservata. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Casina.