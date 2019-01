Auto come ariete per il furto in un bar a Campegine

Poco prima delle 3 di oggi (28 gennaio) i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto su input dell'operatore in servizio al 112 allertato dal un cittadino, sono intervenuti in via G. Amendola a Campegine per un sopralluogo al bar Commercio, vittima di un furto. Ignoti, utilizzando come ariete un’autovettura, hanno sfondato la vetrata del bar. Una volta dentro portandosi via una macchina cambia monete.