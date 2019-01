Gambarini (FI): "Diga di Vetto, opera importantissima"

"Forza Italia da sempre si batte a tutti i livelli istituzionali per la realizzazione della Diga di Vetto. Perciò non possiamo che essere d'accordo con l'iniziativa dei consiglieri di Provincia Nuova che, quanto meno, riaprirà il dibattito su questa importantissima opera". Così Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia, commenta la mozione di Provincia Nuova relativa riguardo la diga di Vetto. "Sono oltre 30 anni che si parla della Diga di Vetto - prosegue Gambarini - . A nostro avviso, la sua realizzazione dovrebbe essere una priorità per la Regione. In primo luogo perchè aiuterebbe a risolvere il problema della siccità nel nostro territorio che si fa ogni estate più grave e pressante. Inoltre, la realizzazione di questo invaso consentirebbe di contenere le esondazioni, fornirebbe energia elettrica in modo sostenibile e porterebbe lavoro e turismo in un territorio montano che ogni giorno affronta tante difficoltà. Un progetto in passato esisteva ma la Regione, guidata dalla sinistra, lo ha voluto bloccare e ha poi sempre osteggiato la sua eventuale ripresa. Perché? Per motivazioni comprensibili a chi guarda il mondo con gli occhiali dell'ideologia e che hanno soltanto l'effetto di danneggiare il nostro territorio. Si susseguono, infatti, crisi idriche estive che ogni anno mettono in difficoltà l'agricoltura e l'intero comparto agroindustriale".