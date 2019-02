Atti osceni davanti ad asili e palestre: arrestato un 35enne reggiano che vive nel Parmense

Un reggiano di 35 anni domiciliato in provincia di Parma è stato arrestato ieri dai carabinieri di Rubiera, nella zona ceramiche di Reggio Emilia, con l’accusa di atti osceni aggravati e continuati commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

Nello specifico, stando alle ricostruzioni, l’indagato avrebbe scelto abitualmente asili, scuole e palestre per poi appartarsi nelle vicinanze e "esibirsi" in atti osceni all’interno della sua auto. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti vicino a istituti di Rubiera e Reggio Emilia.

Le indagini, iniziate a novembre dopo la segnalazione di una madre, hanno portato all’arresto in flagranza del 35enne nel pomeriggio di ieri. A incastrarlo le testimonianze raccolte dai militari e le analisi dei sistemi di video sorveglianza. L’uomo è poi stato monitorato per mesi dagli inquirenti, che sono arrivati a contestargli almeno una quindicina di episodi. Sono al vaglio dei carabinieri, ora, anche altre segnalazioni arrivate da fuori provincia fra novembre e febbraio.