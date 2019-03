Viola la sorveglianza speciale per andare a minacciare di morte un uomo a Poviglio: denunciato pregiudicato

Sebbene sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, un 33enne pregiudicato non ha esitato ad allontanarsi da Castelnovo Sotto, dove vive, per raggiungere Poviglio e minacciare di morte un 42enne. Per questo i carabinieri di Poviglio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia il 33enne residente a Castelnovo Sotto.

L’altro pomeriggio si è allontanato da Castelnovo Sotto per raggiungere l’abitato di Poviglio. Non è chiaro se abbia pedinato il 42enne o se l’abbia incontrato occasionalmente. In ogni caso, il 42enne, uscito da un supermercato, si è imbattuto nel sorvegliato speciale. “Ti ammazzo, non ti preoccupare, sono sempre dietro di te”, le parole pronunciate dal pregiudicato prima di allontanarsi. La vittima delle minacce ha avvertito i carabinieri, che hanno denunciato il 33enne.