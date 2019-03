Sequestrato mezzo chilo di droga a Montecchio: in manette un 37enne che si aggirava vicino a una scuola

Vicino a una scuola di Montecchio erano stati segnalati movimenti sospetti. I carabinieri hanno controllato e hanno sorpreso un 37enne reggiano, disoccupato, in possesso di alcuni grammi di marjuana custoditi in un piccolo barattolo, che teneva in tasca. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati altri 454 grammi di marijuana, suddivisi in due buste di cellophane termosaldate, una macchina per sottovuoto, un bilancino di precisione, una ventina di provette di diverse dimensioni, materiale vario atto al confezionamento delle dosi, appunti vari contabili, oltre mille euro in contanti (ritenuti provento di spaccio) e un telefono cellulare. I carabinieri di Montecchio Emilia hanno arrestato il 37enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.