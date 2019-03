Inquilino moroso lascia la casa ma prende i mobili: denunciato

Da tempo l'inquilino 29enne non pagava l'affitto di casa, così il proprietario di un appartamento del centro storico ha avviato le procedure di sfratto. A questo punto però l’inquilino, un operaio 29enne, probabilmente per vendicarsi si è portato via, oltre ai suoi effetti personali, anche i mobili del proprietario, un 90enne reggiano.

Quando gli sono state riconsegnate le chiavi di casa, l'anziano ha scoperto che alcune stanze erano state svuotate. Il ventinovenne aveva pensato di trasferirsi in un altro appartamento portando con sé il mobilio, che però apparteneva al proprietario che gli ha dato lo sfratto. Il 90enne a questo punto si è rivolto ai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce e il 29enne è stato denunciato per appropriazione indebita.