Minorenne al parco con una dose di marijuana: rischia la sospensione del patentino e dei documenti

I carabinieri di Gattatico hanno segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti un 16enne trovato in possesso di marijuana in un parco di Gattatico. Ieri sera, attorno alle 20, in un parco di via Rodari i carabinieri hanno trovato un 16enne reggiano in possesso di mezzo grammo di marijuana. Trattandosi di detenzione personale per uso non terapeutico, il minore è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura. Per il giovanissimo potrebbero scattare la sospensione fino a due mesi del patentino dello scooter e i documenti di espatrio.