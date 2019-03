Meningite: una 19enne muore dopo il ricovero in ospedale

Una ragazza di 19 anni è morta all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove era ricoverata da sabato in condizioni gravissime per le conseguenze di sepsi da meningococco. Ne dà notizia la direzione dell’azienda Usl Irccs reggiana.

Per prevenire la diffusione della malattia, il servizio di Igiene pubblica e la direzione sanitaria Ausl sono intervenuti «tempestivamente» e già da ieri hanno predisposto le misure di profilassi ai contatti stretti. La direzione aziendale esprime «le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici della ragazza così prematuramente scomparsa».

Che cosa è la sepsi da meningococco

La malattia invasiva causata da Neisseria meningitidis (meningococco) si manifesta come infiammazione delle meningi, membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale, o come sepsi (infezione del sangue). I tipi di meningococco che danno più frequentemente malattia nell’uomo sono B e C, più frequenti in Italia, A, W135, Y.

Il meningococco può essere presente nel naso e nella gola di molte persone in buona salute, i “portatori sani” (il 10% della popolazione, il 25% dei giovani); tali soggetti possono trasmettere il germe ad altri.

La trasmissione della malattia avviene con l’emissione di goccioline di saliva che si emettono parlando, starnutendo, tossendo e pertanto sono a rischio di contagio le persone che hanno avuto contatto stretto (a distanza inferiore a 1 metro) e prolungato con l’ammalato nei 7 giorni precedenti la malattia. Il periodo di incubazione varia da 2 a 10 giorni, di solito 3-4 giorni.

Il meningococco non vive più di pochi minuti al di fuori dell’organismo, per questo la malattia non si diffonde così facilmente come il comune raffreddore o l’influenza e non è necessario effettuare disinfezioni straordinarie nei luoghi di vita e di lavoro. Solo una piccolissima percentuale delle persone che ospitano il meningococco sviluppa la meningite o la sepsi.