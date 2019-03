Montecchio: chiusura parziale della provinciale 12 martedì pomeriggio

Martedì 26 marzo, dalle 14 alle 18,30 circa, a Montecchio sarà chiusa la corsia in direzione Reggio Emilia del tratto della provinciale 12 “S. Ilario – Montecchio – San Polo”, nel tratto fra la rotatoria all’intersezione con via Galvani e la rotatoria all'incrocio con la provinciale 28 “Reggio Emilia – Montecchio – Ponte Enza”. In questa fascia oraria il traffico sarà quindi deviato in via Galvani e sulla provinciale 28.

"La chiusura della strada - dice il Comune - si rende necessaria per l’effettuazione di lavori installazione della nuova rete di telecamere intelligenti di sorveglianza del territorio comunale e dei suoi principali snodi viari. Questa nuova dotazione integra e potenzia la rete di videosorveglianza esistente che già oggi conta su 21 telecamere al fine di supportare al meglio l’attività di prevenzione, controllo del territorio e indagine delle Forze dell’Ordine".