Nel '48 è stata tra le prime donne a votare, ora a 94 anni si candida

Candidata al consiglio comunale all’età di 94 anni. E’ la curiosa storia di Maria Teresa Branduzzi in corsa per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio a Reggio Emilia. La donna si è schierata nella lista "Reggio e", satellite del Pd e in appoggio al sindaco Luca Vecchi che tenterà il bis nella città del Tricolore. L’anziana fu tra le prime donne a votare in Italia il 18 aprile del 1948 dopo che due anni prima entrò in vigore il suffragio universale grazie al referendum. La sua vicenda è stata riportata dalla stampa locale.

«Faccio sul serio, la mia non è una candidatura spot - ha spiegato - Ho contribuito alla stesura del programma e credo molto nella politica. I miei modelli? Mi piaceva molto Nichi Vendola, tanto che per lui mi ero iscritta a Sel. Ora invece apprezzo molto l’approccio di Giuliano Pisapia, l’ex sindaco di Milano». Maria Teresa nella vita è stata un’insegnante e un’agguerrita sindacalista. «Ho frequentato l’università di ingegneria civile a Pisa, poi sono andata in Sardegna. Ho iniziato a fare la professoressa alle scuole medie di Terralba, un paesino in provincia di Oristano. Qui il Pci mi ha adocchiata e mi ha candidata al parlamento sardo come indipendente. Venni eletta, ma rinunciai perchè il lavoro mi portò a Verona dove sono stata dieci anni. E qui ho fondato la Cgil scuola. Ci ho messo anima e corpo, ma poi mi sono stancata e ho detto basta all’insegnamento».

Ma una volta lasciata la cattedra ha girato il mondo. «Volevo studiare le lingue e sono andata a Londra», continua a raccontare. E in un albergo londinese dove trovò lavoro, incontrò il suo attuale compagno, Bernard Stauffer, svizzero e più giovane di lei di 32 anni. «Lui studiava e io l’ho seguito. L'ho anche aiutato a fare qualche studio antropologico. Siamo stati a Parigi, Berlino, in Svizzera e in California. E ora sono tornata a Reggio, la mia città. Dove sono pronta alla sfida elettorale».