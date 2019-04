Un'equipe di Parma nel primo prelievo multi organo a cuore fermo a Reggio Emilia

Primo prelievo multi organo a cuore fermo a Reggio Emilia, grazie a un lavoro di squadra di 30 professionisti tra medici e infermieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Gli specialisti della 1° Anestesia e Rianimazione e della Cardiochirurgia dell’Ospedale di Parma, dirette rispettivamente da Sandra Rossi e Tiziano Gherli), dell’ Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Il prelievo è stato eseguito su un donatore di 67 anni, attraverso l’impiego dell’Ecmo, una particolare apparecchiatura che consente la circolazione sanguigna extracorporea e quindi l’ossigenazione degli organi. “Nelle procedure standard – spiega Sandra Rossi, direttore della 1°Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Parma - il prelievo di organi è effettuato a cuore battente, su un donatore in morte encefalica. In questo caso invece è stato il cuore a essersi fermato e gli organi sono stati preservati grazie alle procedure di perfusione

extracorporea con Ecmo”. “Tempo e sinergia tra tutti i vari specialisti - precisa Stefano Lunardi coordinatore per la donazione di organi e tessuti dell’Ospedale di Parma - sono due fattori fondamentali. E’ essenziale la rapidità di impianto dell’Ecmo, per garantire la circolazione del sangue e l’ossigenazione degli organi addominali. È essenziale il coordinamento perché il mantenimento degli organi è un tassello della filiera che porta al prelievo e da questo al trapianto”. L’esperienza maturata dai colleghi di Parma unita alle competenze e all’organizzazione della Rianimazione di Reggio Emilia sono state dunque elemento fondamentale per il buon esito della donazione. L’equipe di Parma ha visto coinvolti l’anestesista Emanuele Sani, il cardiochirurgo Andrea Agostinelli, la responsabile infermieristica delle attività di procurement Letizia Cianciolo, il perfusionista Giacomo Zanichelli e la coordinatrice del comparto operatorio della cardiochirurgia Elena Castelli.