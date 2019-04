Trova portafogli con 600 euro e lo consegna ai carabinieri

Quando ha trovato per strada un portafoglio con all’interno 600 euro, ha prima provato a rintracciare il proprietario, poi, non essendoci riuscito, ha portato tutto ai carabinieri. E’ successo ieri, intorno alle 15: un 40enne di Reggio Emilia si è presentato ai militari della stazione Santa Croce. «L'ho trovato per strada in via Biagi, lo consegno a voi per poterlo restituire al proprietario», ha detto. Terminate le verbalizzazioni, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il proprietario che stava andando proprio in caserma per denunciare lo smarrimento. Arrivato, ha avuto la sorpresa di trovare il portafoglio "intatto" con tutti i soldi che conteneva.