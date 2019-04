Bimbo solo in casa in bilico sul balcone, salvato dai vigili

Lasciato solo in casa, chiuso a chiave in camera, ha cercato di uscire e si è arrampicato sulla balaustra di un terrazzo all’ultimo piano di un palazzo di Reggio Emilia, zona stazione. Lì è rimasto seduto, con i piedi nel vuoto, fino a quando non è intervenuta la Polizia municipale per salvarlo.

E’ successo ieri, come riporta la Gazzetta di Reggio: protagonista un bambino piccolo, meno di sei anni, secondo quanto si apprende, di nazionalità cinese. La madre era al lavoro e ora potrebbe essere denunciata, una volta completati gli atti, per abbandono di minore.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, che hanno sentito le grida di pianto del piccolo. I primi a intervenire sono sati agenti della municipale, già in zona per controlli. Hanno trovato da un conoscente le chiavi della casa, ma poi hanno dovuto sfondare la porta della cameretta, chiusa a chiave. Con calma si sono avvicinati al bambino, sempre in bilico, e lo hanno afferrato, portandolo all’interno del balcone. Al piccolo è stato poi comprato un gelato e poi è stato portato in ospedale per accertamenti.