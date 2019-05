La lettura diventa più semplice

Domani vivrà un cambiamento importante non solo il sito internet della Gazzetta di Parma ma anche lo sfogliatore della Gazzetta, ovvero lo strumento che consente già da diversi anni a migliaia di nostri lettori di accedere alla versione cartacea del quotidiano ma attraverso un device digitale, dal computer fisso ai device mobili, come tablet e smartphone. Si tratta di un modo nuovo e moderno di leggere la Gazzetta ovunque ci si trovi e da diversi apparecchi (uno fisso e tre mobili), quindi coinvolgendo tutta la famiglia. Ogni giorno già dalle 5 del mattino è possibile leggere l'edizione integrale della Gazzetta e la lettura con il nuovo sfogliatore sarà ancora più rapida e semplice. Non subiscono modifiche, invece, la username e la password dei nostri abbonati che rimangono le stesse di prima. Però vediamo qualche consiglio pratico utile per l’accesso allo sfogliatore:

DESKTOP

L'accesso sul desktop - che non richiede più il plug-in di Flash - avverrà da un nuovo indirizzo (https://edicola.gazzettadiparma.it/) che sarà comunque sempre raggiungibile dal sito di Gazzetta di Parma cliccando il link sotto la preview della prima pagina preview del giornale. Il suggerimento è quello di cancellare dal pc eventuali collegamenti diretti allo sfogliatore attualmente utilizzati e di generarne di nuovi.

APP

Le app Android o Ios (ITunes), per smartphone o per tablet, dovranno essere semplicemente aggiornate attraverso i rispettivi store. Non è quindi necessario cancellare e riscaricare l’app, sarà sufficiente aggiornarla.

HELPDESK

Per qualsiasi dubbio o difficoltà nell’esecuzione di queste attività il consiglio è di contattarci attraverso i nostri canali abituali: al telefono chiamando il numero verde 800 654595, oppure via mail scrivendo a helpdesk@gazzettadiparma.it.

ABBONARSI

L'abbonamento allo sfogliatore della Gazzetta è semplice e accedendo alla pagina web store.gazzettadiparma.it si può scegliere tra diverse tipologie di abbonamento (sono riportate nella colonna a fianco). Si va dalla forma agile di una settimana, ideale come alternativa alla lettura del quotidiano quando si è via, fino alla formula che copre un anno intero. A breve, quando la piattaforma sarà a regime, ci sarà anche una novità, ovvero l'opportunità di acquistare la copia singola del quotidiano.

Ovviamente l'appuntamento con la prima edizione del nuovo sfogliatore della Gazzetta è per venerdì 3 maggio perché domani il giornale - come sempre dopo la festività del Primo maggio - non sarà in edicola. r.c.