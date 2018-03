La ricetta - Mousse al cioccolato bianco e mascarpone

La proposta domenicale della Peppa: "Avete già pensato al regalo per la festa del papà? Io vi suggerisco un'idea golosa per celebrare questa ricorrenza: non si tratta della solita cravatta ma di un dolce che vi sorprenderà al primo assaggio. Se poi lo servirete con un buon passito o con un liquore il gioco è fatto! Con questa mousse sorprendente il vostro papà e conquisterete il suo cuore con tutta la dolcezza che si merita". Nell'inserto La domenica altre ricette dei lettori e "firmate" e le ultime notizie a tema animali, viaggi, libri e hi-tech

INGREDIENTI

Gr 150 cioccolato bianco

Gr 300 mascarpone

Gr 380 panna fresca

3 tuorli

Gr 100 zucchero

Gr 4 colla di pesce

PER DECORARE

Gr 70 pistacchi

Gr 50 zucchero

1 cucchiaio di acqua

Gr 70 cioccolato fondente

PREPARAZIONE

Partiamo con la pralinatura dei pistacchi versando l'acqua, lo zucchero e i pistacchi in un tegamino antiaderente e cuociamo mescolando fino a quando lo zucchero sarà caramellato. Con lo stesso procedimento potete pralinare anche mandorle e nocciole se le preferite. Trasferiteli su un foglio di carta forno e lasciateli raffreddare. Ora passiamo alla mousse: in una casseruola portiamo a bollore gr 150 di panna dove scioglieremo il cioccolato bianco spezzettato. Ammolliamo la colla di pesce in acqua fredda, la strizziamo e la facciamo sciogliere in 4 cucchiai di panna bollente. In una ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero e incorporiamo la colla di pesce. Uniamo, sempre sbattendo con le fruste, il composto di cioccolato bianco e il mascarpone. Montiamo la panna rimasta e la incorporiamo delicatamente perché non si smonti. Teniamone a parte alcuni ciuffetti per la decorazione. Versiamo metà della mousse nelle coppe, cospargiamo di cioccolato fondente che avremo tritato e ricopriamo con il rimanente composto. Decoriamo con i ciuffetti di panna e i pistacchi pralinati. Auguri a tutti i papà.

COSTO DEL PIATTO: 10 euro.