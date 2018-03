La ricetta "green" - Insalata di lupini e olive

L’Italia contadina, fino agli anni cinquanta, ha vissuto di legumi prevalentemente cucinati in minestra o come accompagnamento alla pasta, ai cereali o al pane. I legumi sono gustosi e contengono innumerevoli elementi nutritivi, dai lipidi alle proteine e ai sali minerali: le fave, le cicerchie e i lupini, in particolare, venivano maggiormente utilizzati in passato, e andrebbero rivalutati per il loro particolare sapore e valore nutrizionale. A quelli più insoliti, dai lupini alle cicerchie, è dedicata una delle pagine di Gusto Light, oggi con la Gazzetta. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

_____________

LA RICETTA

INSALATA DI LUPINI E OLIVE

INGREDIENTI

350 g di lupini cotti 1 spicchio d’aglio 70 g di olive nere o verdi snocciolate 25 g di capperi sott’aceto origano 4 pomodori secchi q.b. olio d’oliva extravergine

PREPARAZIONE Mettete a bagno per qualche ora i lupini cotti (meglio tutta la notte), in modo da dissalarli un po’. Eliminare eventualmente la bucciaSfregate accuratamente l’aglio sulla superficie dell’insalatiera, fino quasi a consumarlo. Aggiungete i pomodori secchi che avrete tagliato a striscioline, le olive in parte intere e in parte tagliate ad anelli, e tutti gli ingredienti compresi i lupini. Mescolate con insistenza e lasciate riposare un po’ prima di servire.