La ricetta della domenica - Braciole di agnello al parmigiano

"Regione che vai, ricetta che assaggi. Nel caso dell'Emilia solo spostandosi da una città all'altra si scoprono ingredienti e sapori unici, tipici solo di quella porzione di territorio. È il caso di Parma: ci vorrebbero settimane intere per scoprire tutte le pietanze della tradizione. L'elemento base per i primi è il Parmigiano che io però uso spesso anche per la carne come in questa ricetta, semplice da realizzare ma davvero saporita grazie alla presenza appunto del nostro famoso formaggio che esalta il sapore dell'agnello": ecco la proposta domenicale della Peppa. Le altre ricette dei lettori, le novità a tema viaggi, animali, giardinaggio, hi-tech sull'inserto La domenica.

INGREDIENTI:

8 braciole di agnello

2 spicchi d'aglio

2 cipollotti freschi

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 cucchiaio di paprika dolce

4 cucchiai di Parmigiano grattugiato

3 cucchiai di olio extravergine

Sale e Pepe

4 patate grosse basilico

PREPARAZIONE:

Lessiamo al dente le 4 patate, le tagliamo spesse un dito e con queste copriamo la base di una teglia da forno. Tritiamo finemente l'aglio, i cipollotti e il prezzemolo e mettiamo il tutto in una ciotola, aggiungiamo la paprika, l'olio, il sale e il pepe. Mettiamo le braciole nella ciotola e le copriamo con questa emulsione per 2 orette circa. Riprendiamo le braciole e le posizioniamo sulle patate irrorandole con il loro sughetto. Informiamo a 180° per 10/12 minuti. Poco prima di spegnere il forno aggiungiamo mezzo cucchiaio di Parmigiano su ogni braciola, lasciamo cuocere per qualche istante giusto il tempo di sciogliere il formaggio. Serviamo le braciole calde e decoriamo con del basilico tritato che renderà ancora più profumato il nostro piatto.

COSTO DEL PIATTO: 10