La ricetta "green": Crespelle a fazzoletto con ricotta e tarassaco

Lo scopo della disintossicazione è quello di aiutare il corpo a eliminare le tossine alimentari e gli inquinanti ambientali in modo dolce attraverso una dieta bilanciata, l’uso sapiente delle erbe oppure i rimedi della tradizione popolare e tanta attività fisica. Questi sono i modi più semplici per depurarsi dopo l’inverno. Un modo per usufruire delle virtù delle piante medicinali e aromatiche consiste nel trasferimento dei principi attivi dalla pianta all’acqua, ovvero attraverso un buon infuso o una tisana oppure attraverso succhi estratti da frutta e verdura; un altro modo per seguire un processo di depurazione è a tavola: le nostre campagne sono ricchissime di erbe spontanee utili per il benessere. Ecco allora una delle ricette "a tema" proposte oggi da Silvia Strozzi in Gusto Light, sulla Gazzetta di Parma in edicola.

CRESPELLE A FAZZOLETTO CON RICOTTA E TARASSACO

INGREDIENTI

per 8 persone

½ litro di latte

200g di farina

2 uova, sale e pepe

150 g di ricotta

100 g di tarassaco cotti e tritati

100 g di taleggio

PREPARAZIONE Sbattere i tuorli con la farina alternando al latte per ottenere un composto liquido. Lasciate riposare per 10 minuti e componete le crèpes. Preparate il ripieno amalgamando la ricotta e il tarassaco tritati. Salate e pepate. Riempite le crèpes e ripiegatele in quattro a fazzoletto. Sistematele in una pirofila che possa andare in forno. Coprite con pezzettini di taleggio ed infornate per 20 minuti a 180°. Servite caldo.

Difficoltà 3

Tempo 60 minuti (più Riposo 10 min)