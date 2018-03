La ricetta della domenica - Charlotte di cheesecake

Festeggia così il suo compleanno la nostra amica Peppa, alla quale facciamo i nostri più buoni (è il caso di dirlo) auguri. "Ed eccomi arrivata ai fatidici ...anta, a voi indovinare quanti anta! Per festeggiare il traguardo, circondata naturalmente da tanti carissimi amici, a loro giudizio, la scelta del dolce non poteva essere migliore di questa charlotte. E visto che per San Giuseppe ci siamo svegliati con la sorpresa della neve, la decorazione non poteva che cadere sull'uva brinata."

INGREDIENTI

PER LA BASE:

Gr 150 biscotti secchi

Gr 75 burro



PER LA CREMA:

Gr 250 mascarpone

Gr 200 Philadelphia

2 cucchiai zucchero a velo

2 cucchiai di limoncino



PER LA DECORAZIONE:

1 confezione di Togo

Uva bianca

1 chiaro d'uovo

Poco zucchero semolato

Confettini argentati

PREPARAZIONE

Partiamo sciogliendo il burro, frullando i biscotti e mescolandoli insieme per formare la base che trasferiamo in una tortiera di cm 18 foderata di pellicola trasparente che sborda. Per compattare premete bene con il dorso del cucchiaio. Ora mescoliamo il mascarpone con il Philadelphia, lo zucchero a velo e il limoncino e otterremo una crema omogenea. Teniamo a parte un cucchiaio di crema e l'altra la versiamo sui biscotti. Mettiamo la tortiera in frigorifero per alcune ore finché la crema non si sarà addensata (potete prepararla anche il giorno prima). Prendiamo alcuni acini di uva, li immergiamo nell'albume leggermente sbattuto e li passiamo in abbondante zucchero per ricoprirli. Riprendiamo la charlotte dal frigorifero, la estraiamo dalla tortiera grazie alla pellicola che sborda e che andremo a togliere posizionando il dolce sul piatto di portata. Spalmiamo il bordo con la crema che avevamo tenuto a parte e vi facciamo aderire i Togo divisi a metà. Decidiamo con l'uva brigata e i confettini d'argento.