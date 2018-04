Ricetta di Pasqua - Colomba alla crema d'arance

"Le pulizie di Pasqua vi hanno assorbito in modo eccessivo oppure come me siete alle prese con i nipotini che vi occupano la giornata e non siete riusciti a dedicarvi al dolce pasquale? Niente paura...l'avete in casa una colomba, vero? Farcitela con questa crema alle arance. È una delle creme più buone che ci siano, morbida e vellutata. Vi stupirà per la bontà e la facilità. Potete gustarla anche da sola come dolce al cucchiaio, servita con la panna montata oppure con le lingue di gatto, i famosi biscottini da te. È profumatissima! Un caro augurio di buona Pasqua a tutti i miei affezionati lettori", vi scrive la Peppa. Ecco la sua ricetta a tema. Altre ricette e curiosità dal mondo dei viaggi, dell'hi-tech, del giardinaggio e dei motori sull'inserto La Domenica.

INGREDIENTI

1 colomba

1 arancia

4 uova

gr 150 zucchero

gr 50 farina

3 dl latte

1 dl panna

PREPARAZIONE

Partiamo con la crema pasticcera stemperando lo zucchero e la farina con i 4 rossi d'uovo, la buccia grattugiata dell'arancia e il succo quindi, gradatamente la panna e il latte. Portiamo a bollore sino ad addensarla e lasciamo raffreddare. Dividiamo a metà la colomba e la farciamo con la crema all'arancia. In meno che non si dica, 20 minuti al massimo, è pronta. Decoratela a piacimento.



COSTO DEL PIATTO: 10