La ricetta "green" - Mini quiche con crescione

Le piante spontanee apportano tanti minerali, vitamine, sostanze attive e biostimolanti al nostro piatto, inoltre contengono sostanze con attività depurative, diuretiche e spesso anche antiossidanti.

Crescione, acetosa e acetosella sono alcune delle piante in cui possiamo imbatterci camminando per sentieri di campagna e passeggiate nella natura, e a loro è dedicato questo appuntamento del mercoledì con Gusto Light. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi nell'inserto che trovate sulla Gazzetta di Parma in edicola.

Mini quiche con crescione

INGREDIENTI

PER LA PASTA BRISÉE

150 g di farina 00

100 g burro chiarificato o margarina bio

70 g di acqua fredda.

PER IL RIPIENO

150 g crema vegetale

3 cipollotti tritati

15 g grana grattugiato

2 uova

2 cucchiai di latte di avena

2 cucchiai di crescione fresco

PREPARAZIONE

Preparate la pasta briséé unendo tutti gli ingredienti e gradualmente l’acqua molto fredda e lavorateli velocemente nell’impastatrice. Avvolgetela in un foglio di pellicola trasparente e fatela riposare in frigo almeno 1 ora. Stendete la pasta e ricoprite alcune formine monodose rotonde, mettete ancora in frigo a riposare per un’altra ora. Preparate il ripieno frullando tutti gli altri ingredienti con un pizzico di sale e pepe, una grattatina di noce moscata e distribuite nelle tartellette. Infornate a 180°C per 20-25 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e il ripieno rappreso, ma ancora soffice.